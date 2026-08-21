Nella Chiesa Besta Maria Vergine di Lourdes, venerdì (21 agosto) si terra’ la Giornata di ringraziamento per il dono dei sacramenti.
Alle ore 18,30, il Santo Rosario.
Seguira’ la Santa Messa, officiata da padre Filippo Barbera, arciprete di Ravanusa. La liturgia penitenziale concludera’ la giornata religiosa.
Il programma e’ incastonato nell’alveo dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Aiuto, curati dall’Unita’ pastorale “”Maria madre della chiesa”‘ la cui guida e’ di don Giuseppe Costanza.
La Santa Messa sara’ celebrata da padre Davide Burgio, sino a pochi mesi addietro parroco anche della chiesa di Lourdes.
La festa di concludera’ lunedì 24 agosto.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Giornata di ringraziamento per il dono dei sacramenti
Nella Chiesa Besta Maria Vergine di Lourdes, venerdì (21 agosto) si terra’ la Giornata di ringraziamento per il dono dei sacramenti.