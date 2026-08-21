Ordinanza sindacale. Interdizione veicolare nella via Tommaso Edison, sino al 24 agosto, per il montaggio delle bancarelle.
Con altra ordinanza, firmata dal sindaco, disposto il divieto di partecipazione e di circolazione senza carro alla sfilata dei carretti siciliani in calendario lunedì prossimo pomeriggio-sera nel paese di Campobello di Licata, in occasione dei festeggiamenti per onorare la Madonna dell’Aiuto. Alla manifestazione e’ prevista una massiccia partecipazione di persone, tra emigrati e turisti.
Giovanni Blanda
Campobelo di Licata, Interdizione veicolare nella via Tommaso Edison
Ordinanza sindacale. Interdizione veicolare nella via Tommaso Edison, sino al 24 agosto, per il montaggio delle bancarelle.