Terminati i festeggiamenti in onore della Madonna dell’Aiuto, prosegue, a Campobello di Licata, la manifestazione “”Estate campobellese. Martedì (25 Agosto) spettacolo musicale tutto gustare: si esibira’, nella centrale Piazza XX Settembre, alle ore 22, la famosa band “”Equipe 84″” di Maurizio Vandelli, che, soprattutto, negli anni 80 ebbe un grande successo nel panorama musicale non solo italiano. Sara’ un concerto amarcord che portera’ piacevolmente i presenti indietro negli anni
Mercoledì, alle ore 17, spazio agli sportivi: presso le strutture sportive “”Area Tre Torri””, di via Luigi Giglia (adiacenti allo stadio comunale “”Tre Torri- Lillo Smiraglia”), si terra’ la Festa dello Sport. Meraviglioso momento dedicato ai ragazzi.
Tutto questo mentre Giovedì, alle ore 20,30, nella centralissima via Tommaso Edison, in programma uno squisitissimo appuntamento: la “”Mega Torta””, che sara’ preparata da rinomati pasticceri.
La kermesse estiva – che proseguira’ sino al 6 settembre – e’ organizzata dalla Civica Amministrazione – Assessorato alla Spettacolo, guidato da Jenny Termini.
Giovanni Blanda
Giovanni Blanda
Prosegue a Campobello di Licata la manifestazione “Estate campobellese”
Terminati i festeggiamenti in onore della Madonna dell’Aiuto, prosegue, a Campobello di Licata, la manifestazione “”Estate campobellese. Martedì (25 Agosto) spettacolo musicale tutto gustare: si esibira’, nella centrale Piazza XX Settembre, alle ore 22, la famosa band “”Equipe 84″” di Maurizio Vandelli, che, soprattutto, negli anni 80 ebbe un grande successo nel panorama musicale non solo italiano. Sara’ un concerto amarcord che portera’ piacevolmente i presenti indietro negli anni