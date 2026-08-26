

Grande partecipazione di pubblico a Campobello di Licata per la manifestazione “La Retina”, evento che ha richiamato un folto numero di persone arrivate sia dalla città che da fuori.

Al termine della serata, il sindaco Vito Terrana, a nome della Giunta municipale, ha espresso piena soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di un appuntamento capace di animare il centro cittadino e di coinvolgere la comunità.

Non sono però mancate le critiche. L’ex sindaco Michele Termini ha espresso un giudizio netto: «Dopo la Retina il corso principale diventa una “camera a gas”. L’incapacità amministrativa, purtroppo, a Campobello non va mai in ferie».

Giudizio critico anche da parte di Salvatore Bella, presidente dell’Aitras, che si è unito alle perplessità sulla gestione dell’evento e sulle conseguenze per il decoro e la fruibilità del centro cittadino.

Giovanni Blanda