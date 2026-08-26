Sarebbe doloso l’incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella palestra della scuola media “Don Milani” in via Pietro Nenni, a Palma di Montechiaro. Sono stati alcuni passanti, dopo aver visto il fumo, a chiamare il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato e la polizia locale. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La palestra risulta inagibile da diverso tempo. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe essere doloso. Al via le indagini per fare luce sull’accaduto.
Fiamme in una palestra a Palma di Montechiaro, l’incendio è doloso
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, rinvenute siringhe sporche di sangue
Il centro storico di Canicattì si conferma luogo di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti. Ed in questo contesto che si inquadra il...
Case a 1 Euro, Naro guarda già al mondo: 88 candidature e oltre 14...
Dagli Stati Uniti all’Australia, dal Sud America al Nord Europa: il progetto di rigenerazione del centro storico supera i confini nazionali. L’assessore Ignazio Di...
Naro, presentata “L’unnici di Innaru”: la memoria della sommossa del gennaio 1945
Il 21 agosto 2026, presso l’ex Pretura di Naro, si è svolta la presentazione del compendio “L’unnici di Innaru”, dedicato alla sommossa narese...
Campobello di Licata, grande successo per “La Retina”: soddisfazione del sindaco e critiche dall’opposizione
Grande partecipazione di pubblico a Campobello di Licata per la manifestazione “La Retina”, evento che ha richiamato un folto numero di persone arrivate sia...
In occasione della Festa dello Sport a Campobello di Licata anche attività di...
In occasione della Festa dello Sport, a Campobello di Licata, il Lions Club “Campobello due Rose”, nell’ambito delle proprie attività di prevenzione e...
Lavoratori “in nero” e cibo mal conservato in un chiosco, denunciata la titolare
Due lavoratori completamente “in nero”, circa 15 chili di alimenti mal conservati ed estintori non a norma. Sono queste le criticità riscontrate durante una...
Chiede una sigaretta e poi si spoglia nudo davanti a dei minorenni, denunciato 37enne
Si è avvicinato ad un gruppetto di ragazzini chiedendo una sigaretta ma al loro rifiuto ha ben pensato di denudarsi e mostrargli le parti...