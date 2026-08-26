Sarebbe doloso l’incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella palestra della scuola media “Don Milani” in via Pietro Nenni, a Palma di Montechiaro. Sono stati alcuni passanti, dopo aver visto il fumo, a chiamare il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato e la polizia locale. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La palestra risulta inagibile da diverso tempo. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe essere doloso. Al via le indagini per fare luce sull’accaduto.