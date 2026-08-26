In occasione della Festa dello Sport, a Campobello di Licata, il Lions Club “Campobello due Rose”, nell’ambito delle proprie attività di prevenzione e sensibilizzazione alla salute, grazie alla collaborazione della dott.ssa Oriana Siragusa, referente tecnico del gruppo “Progettiamo Autonomia”, organizza, nella giornata di Mercoledì (26 Agosto), una giornata dedicata alla valutazione posturale.
La Festa dello Sport di terra’, presso gli impianti sportivi di via Luigi Giglia, con inizio alle ore 17.
L’organizzazione e’ del Comune in sinergia con diverse associazioni sportive e inserita nel calendario delle manifestazioni estive.
L’Invito e’ esteso a l’intera cittadinanza.
Giovanni Blanda
In occasione della Festa dello Sport a Campobello di Licata anche attività di prevenzione e sensibilizzazione alla salute
In occasione della Festa dello Sport, a Campobello di Licata, il Lions Club “Campobello due Rose”, nell’ambito delle proprie attività di prevenzione e sensibilizzazione alla salute, grazie alla collaborazione della dott.ssa Oriana Siragusa, referente tecnico del gruppo “Progettiamo Autonomia”, organizza, nella giornata di Mercoledì (26 Agosto), una giornata dedicata alla valutazione posturale.