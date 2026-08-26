Impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio in orario notturno, i militari dell’Arma di Linguaglossa hanno denunciato, un 29enne, ritenuto responsabile di “minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale”, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna. Al riguardo, nel corso di un posto di controllo, dislocato in sicurezza nel territorio del comune di Linguaglossa, i Carabinieri della stazione hanno selezionato, tra gli altri veicoli in transito, un’utilitaria alla cui guida vi era un uomo. Nel corso delle operazioni di identificazione del 29enne, residente a Castiglione di Sicilia e gravato da pregresse vicende giudiziarie, gli operanti hanno accertato che, destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Linguaglossa, ne aveva violato le prescrizioni facendovi ritorno.

In seguito ad ulteriori verifiche è emerso che l’uomo circolava a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa obbligatoria e senza essere provvisto della patente di guida perché gli era stata in precedenza ritirata. Per tali violazioni al Codice della Strada gli operanti hanno elevato nei suoi confronti le conseguenti sanzioni amministrative. Accompagnato in caserma per le incombenze del caso il 29enne, in evidente stato di agitazione, ha anche ingiuriato e minacciato pesantemente i Carabinieri, ostacolando il loro operato. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale i Carabinieri lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria.