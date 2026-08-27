Il Comune ricorda: le famiglie degli studenti pendolari residenti, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, possono effettuare la richiesta per ottenere l’abbonamento gratuito o semigratuito mensile del trasporto.
Le richieste debitamente compilate e con i documenti allegati vanno consegnate all’Ufficio Pubblica Istruzione entro e non oltre il 11 Settembre.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari con Isee pari o inferiore ad euro 10.632,94; la mancata presentazione della richiesta entro il termine stabilito comporta l’obbligo, per gli interessati, di provvedere al pagamento dell’abbonamento a proprio carico.Il modulo di domanda può essere ritirato presso la portineria del Comune; scaricato dal Sito del Comune. Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la Portineria o Ufficio Pubblica Istruzione.
Giovanni Blanda