Terza edizione del ghiotto evento “La Mega Torta””, a Campobello di Licata. E’ in programma, giovedì (27 Agosto), con inizio alle ore 20,30, nella centralissima via Tommaso Edison, presso il “Cafè’ Vinci”. Un gruppo di pasticceri, provenienti da piu’ parti della Sicilia e anche da fuori l’isola, si cimentera’ a confezionare – fuori dal locale – una torta gigante da record, sotto i divertiti occhi di gente interessata, di curiosi e di passanti. Non manchera’ la presenza degli amministratori comunali. La Mega Torta della scorsa edizione sfoggiava l’immagine del Parco urbano della “”Divina Commedia””, struttura – realizzata dal compianto maestro Silvio Benedetto e ideata dall’allora Sindaco Lillo Gueli, da parecchi anni non piu’ con noi – che da lustro alla cittadina di Campobello di Licata.

L’iniziativa di giovedì sera e’ inserita nel programma della manifestazione estiva “”Estate Campobellese””, promossa dalla Pubblica Amministrazione del Sindaco Vito Terrana.

giovanni Blanda