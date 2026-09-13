La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 50 anni che si era specializzato nelle consegne a domicilio di droga. L’uomo è stato individuato e fermato dai “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania, in via Passo Gravina.

I poliziotti lo hanno notato a bordo di uno scooter con un’andatura sospetta, come se stesse cercando un punto esatto della zona per incontrare qualcuno. Per questa ragione, i “Falchi”, a bordo delle loro moto, lo hanno raggiunto, intimandogli di fermarsi per effettuare tutti i controlli necessari. Dai primi accertamenti, effettuati sul posto, sono emersi i diversi pregiudizi a suo carico, tra gli altri anche in materia di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’uomo portava a tracolla un marsupio, in cui i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato svariate dosi di droga di diverse tipologie; alcune dosi erano nascoste anche nello scooter.

Nello specifico, il 50enne aveva 13,50 grammi di cocaina, 4 grammi di crack, 146 grammi di marijuana e 21 grammi di hashish, nonché la somma di 365 euro, in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività spaccio. Al termine del sequestro della droga, lo spacciatore è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato per direttissima.