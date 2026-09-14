Adunanza del Consiglio comunale, lunedì 14 Settembre, alle ore 19,3o, a Campobello di Licata, nella sala consiliare “” Giudici Saetta e Livatino” del Palazzo di Citta’, convocato dal Presidente Angelo Intorre. Tra gli argomenti in esame, la mozione presentata dal Consigliere Comunale Pd, Antonio Pitruzzella, sulla mozione per l’adozione del regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute consiliari e per l’istituzione dell’archivio digitale istituzionale permanente. In agenda anche l’ approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025, la nomina degli scrutatori e la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. La seduta potrà essere seguita in diretta streaming.

Giovanni Blanda