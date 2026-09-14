Con i due concerti di Gianni Morandi in programma il 17 settembre al Teatro di Verdura di Palermo e il 19 settembre alla Villa Bellini di Catania, il Wave Summer Music 2026 si avvia verso il gran finale di un’edizione che ha confermato il festival tra le principali rassegne musicali d’Italia.

Il cartellone promosso da Giuseppe Rapisarda Management si prepara a chiudere il sipario con due appuntamenti d’eccezione affidati a uno degli artisti più amati della musica italiana. Gianni Morandi sarà infatti protagonista con il tour “C’era un ragazzo Estate 2026”, la tournée estiva prodotta da Trident Music che celebra una carriera straordinaria e i sessant’anni di uno dei brani più iconici della musica italiana.

Anche le due serate siciliane avranno un significato particolare per Morandi. I concerti saranno infatti l’occasione per celebrare i sessant’anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, una delle canzoni più rappresentative della sua carriera, scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. Un anniversario che diventa parte integrante dello spettacolo e che offre l’occasione per ripercorrere una storia artistica iniziata proprio negli anni Sessanta e arrivata fino ai giorni nostri, senza mai interrompere il rapporto con il pubblico.

“C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” non è soltanto uno dei titoli più conosciuti del repertorio di Morandi, ma una canzone che ha finito per identificarsi con una stagione della storia italiana e con un’intera generazione. A sessant’anni dalla sua pubblicazione, il brano conserva una forza comunicativa che supera il contesto nel quale è nato e continua a rappresentare uno dei momenti più significativi dei concerti dell’artista.

Sul palco, Morandi sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, che contribuirà a costruire un live caratterizzato da energia e qualità musicale. La formazione accompagnerà l’artista attraverso un repertorio vastissimo, nel quale convivono alcuni dei suoi più grandi successi e le canzoni che hanno segnato le diverse fasi della sua carriera. Dagli esordi ai grandi successi degli anni Sessanta e Settanta, passando per le canzoni diventate patrimonio della musica italiana fino ai brani più recenti, il concerto sarà un viaggio attraverso oltre sei decenni di musica.