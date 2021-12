Frana Siculiana, pronto il progetto esecutivo per il rifacimento strada Cantamatino

Presentato agli organi competenti, con la relativa richiesta di finanziamento, il progetto esecutivo per il rifacimento della strada di Cantamatino. “A distanza di neanche un mese della frana del 21 novembre, grazie ad un lavoro straordinario del ufficio tecnico del Comune di Siculiana, guidato dall’ing. Vincenzo Piombino, abbiamo mantenuto un impegno preso con gli abitanti della zona”, dichiara il sindaco Peppe Zambito.

Intanto continuano i lavori per la messa in sicurezza degli immobili, finanziati dal Genio Civile di Agrigento. “Ciò fa ben sperare, a seguito di ulteriori monitoraggi, per il rientro dei nostri concittadini nelle proprie abitazioni”, ha concluso il primo cittadino.

