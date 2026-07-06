L’APD Melilli continua a costruire uno staff tecnico di alto livello e dà il benvenuto a Filippo Ferrante, nuovo Vice Allenatore della Prima Squadra.Classe 2002, Filippo rappresenta uno dei giovani tecnici più promettenti del panorama siciliano: è infatti il più giovane allenatore della Sicilia in possesso del patentino UEFA B.Un profilo preparato e vincente, con un percorso già ricco di successi: Vincitore del Campionato di Eccellenza 2021/22 con il Canicattì, al fianco di mister Bonfatto come Match Analyst. Vincitore del Campionato Regionale Juniores Serie D 2023/24 da allenatore. Vincitore del Campionato di Eccellenza 2025/26 con il Licata, ancora insieme a mister Bonfatto nel ruolo di Vice Allenatore. Nel suo curriculum anche importanti esperienze come Match Analyst certificato FIGC presso SportAnalisi, oltre al lavoro svolto in Serie D con Canicattì e Akragas. Competenza, innovazione e voglia di crescere: qualità che si sposano perfettamente con il progetto tecnico dell’APD Melilli