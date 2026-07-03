

La Pro Sport Ravanusa è pronta a vivere un altro importante appuntamento della stagione agonistica. Domani e dopodomani, 4 e 5 luglio, i colori della società ravanusana saranno protagonisti ai Campionati Italiani Paralimpici Assoluti, in programma allo stadio Stadio Carlo Zecchini di Grosseto.

A rappresentare la Pro Sport Ravanusa saranno Maurilio Vaccaro, impegnato nelle gare di lancio, e Giuseppe Averna, che gareggerà nella disciplina del frame running, accompagnati dal tecnico Giancarlo La Greca.

Per entrambi gli atleti si tratta di una sfida particolarmente impegnativa. Lo scorso marzo, ai Campionati Italiani Paralimpici Indoor di Ancona, partirono da outsider riuscendo a conquistare uno straordinario titolo italiano. Oggi lo scenario è profondamente cambiato: Vaccaro e Averna non nascondono di essere considerati tra i principali favoriti per la vittoria finale. Una condizione che aumenta inevitabilmente le responsabilità e rende ancora più difficile la missione di confermarsi sul gradino più alto del podio.

L’edizione 2026 dei Campionati Italiani Assoluti vedrà la partecipazione di 258 atleti, tra italiani e stranieri. Lo storico impianto di Grosseto, già sede di importanti manifestazioni nazionali e internazionali, ospiterà 219 atleti italiani in rappresentanza di 59 società, ai quali si aggiungeranno 49 atleti provenienti dall’estero, confermando il prestigio della manifestazione.

Per la Pro Sport Ravanusa, la partecipazione a un evento di tale livello rappresenta molto più di un risultato sportivo. Ancora una volta lo sport paralimpico diventa un efficace strumento di promozione del territorio, portando il nome di Ravanusa sui principali palcoscenici nazionali dell’atletica.

Il binomio sport e promozione del territorio continua infatti a dimostrarsi un modello vincente: attraverso i successi dei propri atleti, la Pro Sport Ravanusa contribuisce a diffondere un’immagine positiva della comunità, fondata sui valori dell’inclusione, dell’impegno e dell’eccellenza sportiva. L’obiettivo è quello di confermare i risultati conquistati nei mesi scorsi, consapevoli che difendere un titolo è spesso ancora più difficile che conquistarlo. Con la determinazione che ha sempre contraddistinto la società e i suoi atleti, Maurilio Vaccaro e Giuseppe Averna sono pronti a dare il massimo per regalare nuove soddisfazioni alla Pro Sport Ravanusa e all’intera comunità ravanusana