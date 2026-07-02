Tutto pronto per l’undicesima edizione del Trofeo Podistico Città di Castrofilippo, in programma domenica prossima 5 luglio. La manifestazione è organizzata dall’ASD ProSport Castrofilippo ed è inserita nel calendario territoriale FIDAL. Un appuntamento che promette spettacolo e partecipazione, coinvolgendo atleti di ogni età, dagli Esordienti fino ai Master, con l’obiettivo di vivere una giornata all’insegna dello sport e della condivisione. Il ritrovo di giuria e concorrenti è previsto alle 17.30 in viale Bonfiglio, dove saranno allestite anche la partenza e l’arrivo. Il programma prenderà il via alle 18.30 con le prove riservate alle categorie promozionali; a seguire Ragazzi, Cadetti e Allievi, mentre alle 19.15 scatterà la gara riservata alle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master, chiamate a confrontarsi sulla distanza di 6,8 chilometri. Alle 19.20 sarà la volta della corsa-camminata non competitiva, aperta a tutti coloro che vorranno condividere il clima di festa. Il percorso, interamente chiuso al traffico, si svilupperà su un circuito cittadino di circa 1.360 metri ricavato tra le vie del centro storico. Un tracciato vario e tecnico, caratterizzato da salite, discese e tratti pianeggianti, che metterà alla prova le qualità degli atleti e offrirà al pubblico un’occasione per seguire da vicino tutte le fasi della competizione. Per le categorie giovanili sono previsti percorsi e distanze adeguati all’età. A rendere ancora più coinvolgente la giornata sarà il sorteggio di dieci premi riservato agli atleti che avranno regolarmente concluso la gara. L’estrazione si svolgerà prima della cerimonia di premiazione, prevista alle 20.00. La manifestazione è valida come prova del Grand Prix Provinciale di corsa su strada di Agrigento L’evento rappresenta l’ennesima conferma dell’impegno dell’ASD ProSport Castrofilippo nella promozione dell’atletica leggera e dello sport come momento di aggregazione e crescita del territorio. Un’organizzazione che, ancora una volta, punta a coniugare qualità tecnica, partecipazione e accoglienza.