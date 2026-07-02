Collettiva artistica a Campobello di Licata, sabato sera (4 Luglio), presso la Sala “”Minerva”‘. La mostra e’ firmata da cinque artiste talentuose: Flavia Benedetto (Sarzana), Madeleine Chevalier (Parigi), Silvia Lotti (La Spezia), Olga Macaluso (Orvieto) e Luisa Racanelli (Roma). L’esposizione è realizzata in omaggio al maestro Silvio Benedetto, scomparso qualche settimana addietro, con opere del grande artista siciliano esposte accanto a quelle delle cinque pittrici.

Sono previsti interventi di Silvia Lotti e momenti musicali con Cesare Lo Leggio, musicista campobellese, che renderà omaggio a Rosa Balistreri nel centenario della nascita.

“”Un progetto itinerante di alto livello che valorizza l’arte contemporanea femminile, il dialogo tra le generazioni artistiche e la bellezza dei borghi agrigentini, confermando la vitalità culturale del territorio””.

Giovanni Blanda