Il compositore e direttore d’orchestra Achille Domenico Campisiano, nacque a Naro il 12 novembre 1837, figlio di Salvatore Campisiano, gioielliere e di Maria Carolina Rochia, di origini siciliane, residente a Marsiglia.

La famiglia dopo la sua nascita si trasferì in Francia a Marsiglia.

Noto anche con lo pseudonimo di Achille De Campisiano, compose opere comiche, operette ed opere buffe.

Morì nel 10° arrondissement di Parigi il primo aprile 1908.

Campisiano ricevette i suoi primi insegnamenti di composizione musicale, tra il 1850 e il 1857.

Nel 1866 fu assunto dal Café de la Renaissance di Montargis.

Intorno al 1867 Campisiano sostituì un certo Monsieur Batifort al Cheval-Blanc, dove fu pianista e compositore per i concerti dell’Érard , intorno al 1893.

Campisiano diresse opere comiche e operette per compagnie itineranti prima di diventare direttore del Théâtre Déjazet intorno al 1885, dove riprese la tradizione del vaudeville che un tempo aveva decretato il successo del teatro. Attribuì grande importanza alla qualità della musica e affidò parte della produzione a Léon Schlesinger, nipote di Isaac Strauss.

È morto a Parigi all’età di 70 anni ed è sepolto nel cimitero di Donzy.

Achille de Campisiano scrisse più di 200 opere, tra cui:

• Tu n’ le voudrais pas (libretto: Philibert), 1866 circa

• Avec les Loups , canzoncina (pubblicata da A. Jacquot), 1868 circa

• Du fil de la vierge, dans une goutte d’eau (pubblicato da Ch. Grou), 1869

• Absalon , operetta (Burani, Pouillon), 1876 circa

• Bouton d’or , opéra comique (Launay, Dharmenon), 1882 circa

• Un Carnaval , opéra bouffe (Pouillon, Burani), 1882 circa

• Les Ruses d’Amour , opéra comique (Lucien Gothi), 1882 circa

• In viaggio per Chicago , opéra bouffe (L. Gothi), 1882 circa

• Les Roses d’amour , opéra comique (L. Gothi), 1883 circa

• Au fond de cale , “tableau Maritime musicale” (L. Gothi), 1885 circa

• Javotte , opéra comique in tre atti (Bernard Lopez), 1886 circa

• Le Petit Pélure d’oignon , rappresentato alle Folies-Bergère , 1890

• In anticipo! , marche héroïque (Riffey et Maillot), con accompagnamento di pianoforte, 1891 circa

• Le Domino rose , 1896 circa, eseguito in un concerto del Cercle militaire, il 4 febbraio 1896

• Le Phénomène du père Magloire , operetta, Mathias, Gadix e Campisiano, 1904 circa+

Mimmo Riccio