

Sotto la guida del sindaco Vito Terrana, la Pubblica amministrazione di Campobello di Licata ha provveduto a collocare la segnaletica nei luoghi individuati come “”Area di attesa””. La segnaletica del Piano intende individuare e indicare alla popolazione le aree di emergenza sicure in caso di calamità: comprende i cartelli per “” Aree di attesa (punto di ritrovo), per “”Aree di ricovero (accoglienza) e “”Aree di ammassamento ( mezzi e soccorsi).

L” intervento e’ maturato in esecuzione della delibera del consiglio comunale relativa all’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Protezione civile.

Giovanni Blanda