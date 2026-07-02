Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 19:00, nella suggestiva Sala del Principe del Castello Chiaramontano di Naro, si inaugura la mostra personale del maestro Rocco Paci. L’esposizione, intitolata “Un viaggio onirico tra i Castelli di Sicilia”, resterà aperta al pubblico dal 3 al 26 luglio 2026.

L’evento è promosso dal Comune di Naro con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con l’associazione culturale We Naro, l’assessore alla Cultura e l’Associazione Culturale Immagin Arte, presieduta dalla dottoressa Antonella Murella, artista e curatrice dell’iniziativa.

Un percorso tra sogno e identità siciliana

La mostra rappresenta una tappa dell’itinerante progetto artistico di Rocco Paci, che da anni porta la sua pittura nei borghi e nei castelli della Sicilia, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico dell’isola. Le opere del maestro, realizzate prevalentemente a olio su tela, legno e pietra, catturano scorci di castelli, ruderi, chiese e paesaggi rurali reinterpretati con una tavolozza luminosa e vibrante, spesso trasfigurati in visioni oniriche e surreali.

Nato a Mazzarino (CL) nel 1959, Rocco Paci si trasferisce presto a Caltanissetta. Laureato in Scienze Geologiche a Palermo, affianca alla professione una passione profonda per l’arte, coltivata sin dagli anni delle medie con tempere e acquerelli. Le sue prime opere a olio risalgono al 1985. Da allora ha partecipato a decine di mostre personali e collettive in Italia e all’estero, collezionando riconoscimenti e collocando le sue opere in collezioni pubbliche e private.

La sua pittura, definita luminosa e capace di trasmettere “gioia e serenità”, nasce dall’osservazione diretta dei luoghi durante escursioni naturalistiche e storiche. Castelli come quello di Chiaramontano diventano così protagonisti di un racconto visivo che fonde memoria storica, identità siciliana e suggestione poetica.

Valorizzazione del territorio

L’associazione We Naro, nata di recente proprio per promuovere la storia e i monumenti della città, trova in questa mostra un’occasione ideale per far dialogare arte contemporanea e patrimonio culturale. Il Castello Chiaramontano, imponente fortezza medievale che domina il paesaggio di Naro, offre uno scenario perfetto per le opere di Paci, creando un percorso immersivo tra storia e arte.

«L’arte incontra la storia a Naro!», recita lo slogan dell’evento, che invita residenti e turisti a vivere un’esperienza di “arte, cultura e valorizzazione del territorio”.1

Informazioni utili

• Periodo: dal 3 al 26 luglio 2026

• Inaugurazione: venerdì 3 luglio 2026, ore 19:00

• Luogo: Sala del Principe – Castello Chiaramontano, Naro (AG)

• Promotori: Comune di Naro, We Naro, Immagin Arte

L’ingresso è libero. L’evento si inserisce in un più ampio calendario estivo di iniziative culturali che stanno animando il territorio agrigentino, confermando il ruolo della Sicilia come crocevia di arte, storia e turismo esperienziale.