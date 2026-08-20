Proseguono a Campobello di Licata, i festeggiamenti in onore della Madonna dell’Aiuto, la Regina della citta’.
Giovedì (20 Agosto), Giornata di preghiera per le vocazioni. Nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, alle ore 18, Santo Rosario. Seguira’ ( ore 19) la celebrazione della Santa Messa. Officera’ don Marco Damanti. Al termine l’Adorazione eucaristica.
Venerdì sara’ la Giornata di Ringraziamento per il dono dei sacramenti.
La festa – curata dall’Unita’ pastorale “”Maria Madre della Chiesa””, guidata da don Giuseppe Costanza – si concludera’ lunedì 24 prossimo.
Giovanni Blanda