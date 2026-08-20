Ordinanza sulla viabilita’ firmata dal sindaco Vito Terrana. Disposta la chiusura al traffico veicolare in via 4 Novembre, dalle ore 20 alle ore 1, sino al 15 Settembre.
Fanno eccezione i residenti, le forze dell’ordine ed i mezzi adibiti al soccorso.
L’ordinanza puo’ essere sospesa per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o abuso dell’autorizzato.
giovanni blanda
Ordinanza sulla viabilita’ firmata dal sindaco Vito Terrana. Disposta la chiusura al traffico veicolare in via 4 Novembre, dalle ore 20 alle ore 1, sino al 15 Settembre.