Il progetto “Campobello Sostenibile” e’ un percorso di sensibilizzazione ambientale e valorizzazione del territorio che animerà la comunità campobellese.

Mentre il Sindaco, Vito Terrana, pendendo ispirazione dal concorso del “”Balcone Fiorito””, invita tutti i residenti ad accogliere il passaggio della processione della Madonna dell’Aiuto ( Domenica 23 ), abbellendo le proprie strade. “”Rendiamo unico e solenne il percorso – si esprime così -, esponendo i fiori più belli sui balconi e le tradizionali coperte decorate alle finestre, per unire la nostra devozione alla cura del territorio.

Un ringraziamento speciale alla Regione Siciliana, all’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente On. Giusi Savarino, a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa manifestazione””.

Giovanni Blanda