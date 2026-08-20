Si indaga sul danneggiamento di un’auto, di proprietà di una libera professionista di Agrigento, presa a martellate sotto l’abitazione della donna nel centro storico della Città dei templi. La Fiat Panda ha riportato ammaccature su due sportelli, rigature sulle fiancate e anche un vetro retrovisore è stato divelto. A fare la scoperta è stata la donna che ha chiamato la polizia. Non è chiaro se si sia trattato di un raid vandalico o se dietro il gesto ci siano questioni personali o addirittura un avvertimento. Al via le indagini dei poliziotti delle Volanti per ricostruire quanto accaduto.