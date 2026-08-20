E’ stato un successo il Corteo della Madonna del Fico, tradizione ripresa in chiave moderna per il terzo anno consecutivo dopo oltre un secolo di interruzione, organizzato dall’amministrazione comunale di Ravanusa, tra cui il Sindaco Avv. Salvatore Pitrola e l’Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo Rocco Carlisi, quest’anno, in partnership con l’Associazione ACAMS ed affidata al Direttore Andrea Tricoli.

Al corteo hanno preso parte gruppi aderenti ASI o enti che collaborano nel settore dell’arceria storica, poiché il Maestro Tricoli è anche Responsabile Nazionale ASI Tiro con Arco Storico, con la partecipazione di oltre 120 figuranti tra dame, messeri, cavalieri, arcieri e falconieri (per l’occasione gufi e barbagianni per la gioia di grandi e piccini), ma anche tammurinara e sbandieratori, che, animando le strade della cittadina, hanno richiamato ed attratto, da Ravanusa e dai vari paesi limitrofi, una partecipazione di pubblico significativa.

La nascita del culto si lega al Conte Ruggero d’Altavilla durante la conquista normanna della Sicilia contro i Saraceni quando con le sue truppe (anno 1086) assediò la fortezza araba (Ravim o Rahim) posta sul Monte Saraceno che Ruggero sconfisse dopo aver trovato l’acqua sotto un albero di fico indicato dalla Vergine Maria. In segno di profonda gratitudine, Ruggero fece edificare la Chiesa della Madonna del Fico e del Fonte. Nel 1621 Giacomo Bonanno Colonna, duca di Montalbano fece istituzionalizzare la devozione all “Bedda Matri di Rivinusa”.

Storia e leggenda che hanno permesso la nascita del Gruppo Storico dei Guerrieri Ravim di Ravanusa che conta oggi tantissimi campioni regionali e nazionali e ben 5 maestri nazionali d’arco.

Presenti per l’occasione, a dare manforte al Maestro Tricoli, Giuseppe Fichera Responsabile Nazionale ASI Musici e Sbandieratori, Roberto Naro Responsabile Nazionale Asi Corteo Storico Età Romana, Valter Miccichè Responsabile Regionale ASI Ginnastica Artistica e Ritmica, il Presidente Provinciale ASI Caltanissetta nonché Responsabile Regionale della Formazione ASI Dott. Salvatore Spinello, Pino Polizzotto Presidente Arcieri Federico II di Enna e Nino Pisa Presidente Arcieri della Valle di Montedoro.

A conclusione dell’evento tutti i gruppi e figuranti partecipanti si sono trovati per un momento di rinfresco e cena/conviviale offerto dall’organizzazione a cura dei volontari e delle socie volontarie del Centro Aiuto di Nonna Elia (ACAMS) che durante il Corteo si sono anche occupati di fornire oltre 400 bottigliette d’acqua fresca nei vari punti di ristoro per tutti i figuranti.

Ecco di seguito i gruppi partecipanti:

Gruppo Storico dei Guerrieri Ravim di Ravanusa

Elodia Pitrola (arciere), Andrea Tricoli (cavaliere), Edy Tricoli (arciere), Tonino Sutera (cavaliere), Giusy Gambino (arciere), Rosa Burgio (dama),Tiziana Pitrola (dama), Paolo Barresi (arciere), Lara Barresi (arciere), Simone Cutrera (falconiere), Michela Cascone (falconiere), Martina Li Calzi (falconiere).

Volontari del Centro Aiuto (ACAMS) di Ravanusa

Nonna Elia Maria Petix (volontaria), Lena D’Auria (volontaria), Lina Turco (volontaria), Carmela Avarello (volontaria), Rosetta Russo (volontaria), Mario Seggio (volontario), Maria Rosa Falcetta (volontaria), Enzo Fallea (volontario), Giuseppe Sciacchitano (volontario), Antonio Iacona (volontario), Riccardo Gruttadauria (volontario), Vincenzo Liuzzi (volontario).

Gruppo Arcieri Medievali Federico II di Enna

Pino Polizzotto (arciere).

Gruppo Arcieri della Valle di Montedoro

Antonino Pisa (arciere).

Gruppo Antico Mondo Legio XV Apollinaris di San Cataldo

Roberto Naro (prefetto di campo), Maria Catena De Paola (matrona), Gaetano Naro (aquilifer), Giovanna Ceraolo (ancella), Alessandro Murgano (signifer), Patrizia Bellomo (ancella), Ivania Carletta (ancella), Giovanni Farina (accompagnatore).

Gruppo Sbandieratori di Gela

Valter Miccichè (bandiera), Steven Miccichè (tamburo), Clara Cocchiaro (bandiera), Alex Lombardo (bandiera), Gaetano Mancuso (tamburo), Pino Lentini (bandiera), Salvatore Spinello (bandiera), Noemi Lisi (bandiera), Saro La Fologa (tamburo), Alessandra Spinello (tamburo), Claudia Nardo (bandiera).

Gruppo Musici, Dame e Messeri Agro Priolese di Priolo Gargallo

Salvatore Ginnuso (gonfaloniere), Cettina Caccamo (dama), Giuseppe Maimonte (messere), Mariangela Gibilterra (dama) , Gina Parise (dama), Raffaele Fichera (messere), Silvana Sferrazzo (dama), Lucia Minarda (dama), Cettina Coniglio (dama), Giuseppina Dolcemachio (dama), Antonietta Scuotto (dama), Giusy Bramanti (dama), Lucia Sarciá (dama), Giuseppe Fichera (messere), Giovanni Gibaldi (tamburo), Giulia Mauro (tamburo), Raffaelino Fichera (accompagnatore), Marco Anastasio (figurante).

Gruppo Baronia dei Malcovenant di Racalmuto

Giuseppe Grizzanti (barone Roberto Malcovenant), Angelo Grizzanti (figlio del Barone), Mariolina Lo Giudice (baronessa), Lillo Puma (arciere), Mattia Napoli (guardia della baronessa), Giuseppe Mulè (Guglielmo Malcovenant fratello del Barone), Ignazio Mulè (guerriero), Salvatore Mendolia (guerriero), Giuseppina Scibetta (cortigiana), Giuseppe Manta (corteggiano), Michele Pitruzzella (guerriero), Oriana Mulè (arciere), Giosi Cino (guaritrice), Tatiana Volpe (arciere), Dina Taibi (guaritrice), Ilenia Pitruzzella (arciere), Veronica Nalbone (arciere), Giuseppe Marchese (tamburo).

Tammurinara Maria SS. Del Monte di Racalmuto

Lorenzo Gagliardo (tamburo), Mario Bellomo (tamburo), Nicolò Cino (tamburo), Angelo Curto (tamburo), Giuseppe Busuito (tamburo), Salvatore Ippolito (tamburo), Carmelo Bufalino (tamburo), Alice Buscarino (tamburo), Calogero Buscarino (tamburo), Calogero Nalbone (tamburo), Alessandro Bufalino (accompagnatore), Angela Lombardo (accompagnatrice), Calogero Ippolito (accompagnatore), Lucia Buscarino (accompagnatrice), Simona Gagliardo (accompagnatrice), Giuseppe Buscarino (accompagnatore).

L’amministrazione comunale ha inoltre inserito all’interno del Corteo la passeggiata equestre, la Banda ed il Gruppo Folkloristico Città di Ravanusa.