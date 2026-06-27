I panamensi di Christiansen affrontano gli inglesi di Tuchel la sera di sabato 27 giugno allo Stadio di New York, gara valida per la 3^ giornata del gruppo L dei Mondiali Fifa

Stanno ormai volgendo al termine i gironi di questi Mondiali ospitati da Stati Uniti d’America, Messico e Canada. Ancora quasi tutti i verdetti però devono esser ufficializzati, come ad esempio la posizione finale in classifica di una delle nazionali favorite per arrivare fino in fondo: l’Inghilterra.

La squadra di Tuchel se la vedrà nella terza ed ultima giornata del girone L contro l’umile Panama, che invece non ha molto da chiedere al suo torneo. La selezione dei 3 Leoni e i ragazzi del ct Christiansen se la vedranno dunque allo Stadio di New York la sera di sabato 27 giugno 2026 a partire dalle ore 23.00 italiane.

Come si può vedere dalle statistiche qui presenti Spinaro, la squadra europea è nettamente la favorita in questa gara.

Mondiali 2026, Panama-Inghilterra: come arrivano le due squadre

Panama è arrivata alla vigilia del Mondiale ben consapevole di non avere grandi chances di qualificarsi nemmeno per i sedicesimi di finale. Tuttavia, la formazione di Christiansen ha disputato due partite abbastanza positive: prima il ko per 1-0 con il Ghana, poi quello con la Croazia. Due sconfitte e zero punti è vero, ma rimanendo sempre in partita e con una differenza reti comunque non da buttare via visti gli avversari. I pronostici non sono a suo favore, ma l’esperienza è comunque positiva in questa Coppa del Mondo.

Discorso chiaramente del tutto diverso per l’Inghilterra, che dopo due finali consecutive perse agli Europei contro Italia e Spagna vuole lasciare il segno ai Mondiali. La selezione di Tuchel ha cominciato molto bene vincendo per 4-2 contro la Croazia all’esordio, poi però ha abbassato la tensione e non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 con il Ghana. Di conseguenza, la selezione dei 3 Leoni si trova in testa alla classifica a quota 4 punti a pari merito proprio con gli africani, a +1 sui croati.

Mondiali 2026, Panama-Inghilterra: precedenti e statistiche

Panama e Inghilterra si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni solo 1 volta: 0 vittorie dei panamensi, 0 pareggi e 1 successo degli inglesi.

L’unico precedente è anche molto recente, risale infatti a due edizioni precedenti della Coppa del Mondo. Durante i Mondiali del 2018 in Russia, la selezione inglese allora guidata dal ct Southgate affrontò e demolì senza grossi problemi il Panama durante i gironi proprio a fine giugno di quell’anno: il match del girone G terminò con un netto 6-1, con la nazionale dei 3 Leoni che passò il turno e invece quella panamense che dovette tornarsene anzitempo a casa.

Panama quindi non ha mai neanche ottenuto un pareggio contro l’Inghilterra.