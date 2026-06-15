Oggi, alle ore 19:00 presso la Palestra Comunale di Naro, andrà in scena la Stage Finale Giovanile organizzata da Pugilato Naro – Team Marsala dell’asd Rette Parallele, con il patrocinio di ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani. Un appuntamento che non rappresenta solo un momento tecnico e agonistico, ma una vera e propria celebrazione dei valori più profondi del pugilato e del suo ruolo educativo nella crescita dei giovani.

Si partirà con l’accoglienza dei partecipanti, nella Palestra Comunale di Naro, seguita dall’apertura dello stage, dal riscaldamento collettivo, dalle verifiche teorica e pratica, fino alle esibizioni tecniche controllate (5 incontri dimostrativi di 2 round ciascuno). La conclusione, prevista per le 20:40, vedrà la consegna degli attestati e delle medaglie. Un evento pensato per valorizzare il percorso svolto dai giovani atleti durante la stagione, mettendo al centro tecnica, disciplina e rispetto delle regole.

Il pugilato è spesso frainteso come uno sport violento. In realtà, chi lo pratica seriamente sa che si tratta di una delle discipline più complete dal punto di vista formativo. Insegnare a un ragazzo a controllare la propria forza, a rispettare l’avversario e a rispettare le regole significa educarlo al confronto civile. Sul ring non vince chi è più aggressivo, ma chi è più preparato, più lucido, più capace di gestire emozioni come paura, rabbia o frustrazione.

Disciplina, rispetto, resilienza e umiltà sono i pilastri su cui si basa questo sport. Ogni allenamento richiede costanza, sacrificio e capacità di superare i propri limiti. Il pugile impara che i risultati non arrivano per caso, ma attraverso impegno quotidiano. È una metafora perfetta della vita: si incassa, si cade, ci si rialza e si continua.

In un’epoca in cui molti ragazzi rischiano di perdersi tra isolamento digitale, mancanza di punti di riferimento e proposte educative deboli, il pugilato rappresenta un’alternativa concreta e potente. Le palestre di boxe diventano spesso luoghi di aggregazione positiva, dove si costruiscono relazioni sane basate sul rispetto reciproco e sull’aiuto reciproco.

I giovani che praticano pugilato imparano a canalizzare energie, a gestire lo stress, a sviluppare autostima e a sentirsi parte di una comunità. Molte esperienze in tutta Italia dimostrano come questo sport possa essere uno strumento di prevenzione del disagio giovanile, di inclusione sociale e di riscatto per ragazzi provenienti da contesti difficili. Non è un caso che il motto dell’evento sia: «In palestra impari a combattere. Nella vita impari a non arrenderti.»

Questa frase racchiude perfettamente l’essenza del pugilato: un’attività fisica che forma prima di tutto l’uomo e la donna di domani. Insegna che la vera vittoria non è solo alzare le braccia sul ring, ma affrontare le sfide quotidiane con determinazione, integrità e coraggio.