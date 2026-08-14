Canicattì in apprensione per la scomparsa di una donna di 69 anni. Si tratta di Luigia Narbone, che vedete in foto.

Di lei non si hanno più tracce da ieri 13 agosto. L’ultima volta è stata vista in viale Carlo Alberto. Da allora nessuno l’ha più vista nè sentita. Il sindaco dí Canicatti, Vincenzo Corbo, ha disposto un piano speciale per le ricerche della donna.

L’appello del capo della giunta comunale: “Chiunque la vedesse o avesse notizie contatti subito i carabinieri o la polizia” – ha detto Vincenzo Corbo.

Intanto anche la Prefettura di Agrigento ha avviato il piano di ricerche affinché la canicattinese possa essere ritrovata al più presto.