I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno arrestato un 41enne di Cattolica Eraclea che risultava latitante ormai da quasi due mesi. L’uomo, condannato a 4 anni e 5 mesi per avere allestito una piazza di spaccio nel paese, aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 25 giugno quando, in permesso, piuttosto che recarsi in una comunità terapeutica a Santa Margherita Belice si era dato alla fuga. Sentendosi ormai braccato ha deciso, dunque, di consegnarsi spontaneamente nel carcere di Sciacca. L’agrigentino era stato dichiarato latitante dal gip del tribunale di Agrigento dopo che le iniziali ricerche a vuoto di carabinieri e amministrazione penitenziaria.
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