I dati ufficiali ISTAT parlano chiaro e collocano Siculiana al 6° posto in provincia di Agrigento per presenze turistiche, subito dopo i grandi centri storici e Lampedusa. “Se consideriamo che parliamo di un comune con meno di 5.000 abitanti, è un risultato a dir poco straordinario”, dichiara il sindaco Peppe Zambito che sottolinea: “Non si tratta di un turismo “mordi e fuggi”, ma di presenze certificate nelle strutture ricettive. Un traguardo che da un lato ci entusiasma e ci conferma che siamo sulla strada giusta, dall’altro ci affida la grande responsabilità di continuare a migliorare per garantire un’accoglienza di qualità e servizi sempre più adeguati.Finalmente il nostro borgo ha intrapreso la strada dello sviluppo attraverso la sua risorsa più preziosa: il turismo. La bellezza del centro storico, di Siculiana Marina, l’esclusività di Torre Salsa e il racconto autentico delle nostre radici che abbiamo saputo costruire in questi anni fanno oggi di Siculiana una meta turistica d’eccellenza. Grazie a tutti gli operatori turistici, conclude il primo cittadino, ai concittadini e a chi crede ogni giorno nel futuro della nostra terra!”
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