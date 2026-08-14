I sanitari del 118 hanno salvato a Lampedusa un turista di 38 anni in arresto cardiaco per infarto. La telefonata alla centrale operativa del 118 Palermo-Trapani diretta da Fabio Genco è arrivata intorno alle 20 da una struttura ricettiva dell’isola per persona priva di coscienza.

Il medico rianimatore Giovanni Milone e l’infermiere Francesco Muratore con soccorritori Seus Andrea Madonie e Giuseppe Gullo, arrivati dopo pochi minuti, hanno praticato le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore in dotazione riuscendo a ristabilire l’attività cardiaca e trasportando il paziente al Pte.

Il turista stabilizzato è stato preso in carico dal personale dell’elisoccorso con il medico Luca Sacco e l’infermiere Marcello Vella che hanno trasferito il paziente all’ospedale di Agrigento per la procedura di emodinamica e il successivo ricovero in Terapia Intensiva.

“L’eccellente risultato ottenuto dal personale sanitario dell’ambulanza – dice Marco Palmeri responsabile del servizio elisoccorso del 118 – intervenuto già sul posto con le prime manovre e la possibilità di un trasferimento protetto in tempi brevissimi all’ospedale di Agrigento tramite elisoccorso dopo la prima stabilizzazione del paziente presso il Pte dell’isola conferma la grande sinergia tra il servizio di emergenza territoriale extraospedaliero 118 e le strutture sanitarie, Pte e ospedale, che hanno accolto il paziente successivamente.”