“””Campobello di colora””. Il Comune di Campobello di Licata, nell’ambito del progetto “”Campobello Sostenibile – Percorso di sensibilizzazione ambientale e valorizzazione del territorio”””, promuove “”“Balcone Fiorito”””, l’iniziativa che invita tutti i cittadini a rendere il nostro paese ancora più bello, verde e accogliente attraverso fiori, piante e creatività.

La partecipazione è gratuita, il venerdi 14 agosto, dalle ore 9 alle 12, 30, sarà possibile iscriversi presso il Centro Polivalente per i servizi socio-culturali, lasciando i propri recapiti.

In occasione dell’iscrizione sarà, inoltre, possibile ritirare, gratuitamente, alcune piantine, fino ad esaurimento.

Le piantine ricevute potranno essere utilizzate, insieme ad altri fiori e piante, per decorare balconi, terrazzi, finestre e altri spazi privati visibili dalle strade principali.

Una commissione valuterà gli allestimenti tenendo conto della cura, dell’armonia della composizione, della creatività e dell’effetto estetico complessivo.

Il 19 agosto saranno premiati i tre allestimenti più belli.

Basta un balcone, qualche fiore e la voglia di contribuire a rendere Campobello più verde, curata e colorata.

“”Facciamo fiorire Campobello, insieme””.

Giovanni Blanda