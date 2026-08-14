office, business, accountant, accounting, notebook, mobile phone, smart phone, keyboard, woman, laptop, technology, office, office, business, business, business, business, business, accounting, mobile phone, laptop, laptop, laptop, technology, technology, technology E’ sempre attivo il servizio online al Comune per inviare segnalazioni o suggerimenti direttamente agli uffici competenti. Accedendo alla sezione “”Problemi citta’”” del sito istituzionale e cliccando su””Segnala disservizio”, sarà possibile inviare una segnalazione geolocalizzata scegliendo tra le seguenti categorie: manutenzione e decoro, arredo urbano, verde Pubblico, Segnaletica, Strade e Illuminazione, ambiente, idee, proposte ed altro, nonche’ suggerimenti e tematiche varie. Il servizio è disponibile anche su smartphone tramite l’app “”Municipium”” scaricabile gratuitamente da Google Play o App Store. Tramite l’app, inoltre, sono consultabili tutte le notizie e gli eventi che riguardano Comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda


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