E’ sempre attivo il servizio online al Comune per inviare segnalazioni o suggerimenti direttamente agli uffici competenti. Accedendo alla sezione “”Problemi citta’”” del sito istituzionale e cliccando su””Segnala disservizio”, sarà possibile inviare una segnalazione geolocalizzata scegliendo tra le seguenti categorie: manutenzione e decoro, arredo urbano, verde Pubblico, Segnaletica, Strade e Illuminazione, ambiente, idee, proposte ed altro, nonche’ suggerimenti e tematiche varie. Il servizio è disponibile anche su smartphone tramite l’app “”Municipium”” scaricabile gratuitamente da Google Play o App Store. Tramite l’app, inoltre, sono consultabili tutte le notizie e gli eventi che riguardano Comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda