Tutto pronto per l’edizione 2026 della manifestazione sociale, a Campobello di Licata, “”Questa è la mia terra e io la difendo“”.Saranno due giornate per affrontare insieme due questioni decisive per il futuro della Sicilia: energia e acqua. “” Lo faremo attraverso workshop, interventi, dibattiti e tavoli di lavoro, trasformando il confronto in proposte concrete – spiegano gli animatori del Centro studi “”Gati”” -. Ascolteremo ospiti d’eccezione, discuteremo, ci confronteremo, e poi, come ogni anno, ci ritroveremo per mangiare, ridere, ascoltare musica e celebrare questa terra insieme””. L’appuntamento Il 18 e 19 agosto al Centro polivalente. La kermesse e’ inserita nel cartellone degli eventi estivi del Comune

Giovanni Blanda