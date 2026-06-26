Si è rinnovata con solennità la famiglia della Militia Christi nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Caterina di Alessandria, ai piedi della venerata Madonna delle Grazie. In occasione della Solennità del Corpus Domini, si è svolto il Capitolo Annuale 2026, culminato con l’investitura di nove nuovi Cavalieri e Dame.

Al termine di un intenso percorso di formazione e noviziato della durata di un anno, sono stati ammessi all’Ordine:

Dott.ssa Alessia Maria Di Franco (Naro)

Alessia Rosanna Regalia (Varese)

Emilia Pia Celauro (Naro)

Melania Lo Scavo (Naro)

Dott. Angelo Mangione (Aragona)

Calogero Rocca (Naro)

Donato D’Addezio (Ribera)

Giuseppe Lentini (Naro)

Prof. Pino Bonanno (Naro)

La cerimonia è stata preceduta dalla tradizionale “Notte di Veglia d’Armi e di Preghiera”. La Santa Messa è stata celebrata da don Giuseppe Scozzari, mentre il Priore Raffaele Mautone, affiancato dal Gran Siniscalco Franco Volpe, ha presieduto il rito dell’investitura.

Durante i lavori capitolari, svoltisi successivamente presso la Tenuta Vitanza, sono state annunciate importanti novità: l’istituzione della Precettoria di Ribera, con la nomina del nuovo Precettore Fabio Baschera e del Siniscalco Bruno Farrugia. Sono state inoltre conferite promozioni interne e consegnato il prestigioso “Templarino d’Oro 2026” a Claudio Baldini di Alfonsine per il suo costante impegno nel volontariato.

Il sindaco di Naro, prof. Melchiorre Milco Dalacchi, ha portato il saluto istituzionale dell’Amministrazione, congratulandosi con i nuovi membri e con l’Ordine per l’ottima organizzazione dell’evento.

«Ogni novizio rappresenta il frutto di un’attenta selezione e di un profondo percorso di crescita spirituale e culturale – ha sottolineato il Priore Raffaele Mautone –. L’ingresso nel Tempio è un atto di grande responsabilità».

Una giornata intensa, caratterizzata da fede, tradizione cavalleresca e senso di comunità, che rafforza il radicamento della Militia Christi nel territorio agrigentino.