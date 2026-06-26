Si è tenuta il 19 giugno la riunione della Consulta regionale per l’autotrasporto nella quale l’Assessore Aricò ha illustrato la bozza di decreto assessoriale di cui alla Legge Regionale 13/2026 che prevede contributi per gli autotrasportatori danneggiati dal caro gasolio. Successivamente le bozza è stata inviata a tutte le sigle facenti parte della Consulta per proporre variazioni e/o suggerimenti da comunicare entro oggi 26 giugno. La maggior parte delle sigle, Aitras compresa, sono contrarie al riferimento al de minimis contenuto nella bozza, considerato che con recente Comunicazione la Commissione europea ha fornito le istruzioni per riconoscere alle imprese il contributo tramite notifica alla stessa Commissione che, visto la temporaneità degli aiuti, si impegna esplicitamente nelle Disposizioni finali della Comunicazione, a dare supporto alle amministrazioni pubbliche e a fornire celere risposta. Abbiamo pertanto suggerito all’Assessore Aricò, quasi tutte le associazioni, di percorrere la strada della notifica che non prevede limiti di importo come il de minimis. Contrariamente, a parte in ritaglio di visibilità politica e poche imprese beneficiarie, i 15 milioni si ridurranno drasticamente perchè non potranno essere spesi e, come già successo per i contributi per l’attraversamento dello Stretto di Messina, i milioni non spesi andranno spostati su un altro capitolo e saranno rimasti solo i proclami. Il de minimis è un regime di aiuti che non consente alle medie e grandi imprese di potervi accedere perchè si utilizza per altri interventi. Di fatto è un muro insormontabile. Speriamo che l’Assessore ascolti il nostro suggerimento: ci vorrà qualche mese in più, durante i quali possiamo già preparare le istanze e i documenti necessari da presentare entro dicembre (data di scadenza dell’aiuto) ma almeno i contributi arriveranno nelle casse delle aziende, fortemente danneggiate in questo periodo di crisi geo-politica internazionale, e non rimarrà solo un bello slogan da social.

Salvatore Bella Aitras