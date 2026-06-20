

L’A2 Élite in provincia di Agrigento in formato extralarge: Agrigento Futsal e Atletico Canicattì si fondono per far sognare la nostra terra! Due storie, un’unica anima. Un annuncio che cambia la mappa del calcio a 5 nazionale e farà battere il cuore di un’intera provincia.Non è una semplice collaborazione né un accordo di facciata. È un vero e proprio terremoto sportivo destinato a riscrivere la storia. L’Agrigento Futsal e l’Atletico Canicattì uniscono caparbiamente le proprie forze, i propri colori e la propria passione per dare vita a un progetto unico, titanico, straordinario. Questa non è la squadra di una sola città, è il sogno ad occhi aperti di una provincia intera che rivendica il suo posto nella storia dello sport. Preparate le sciarpe, scaldate la voce: il viaggio più bello della nostra storia è appena cominciato. L’A2 Élite è qui. Ed è di tutti noi.