Stavano per mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine. È successo nella zona dello stadio Esseneto di Agrigento dove tre malviventi – un uomo, una donna e un minorenne, tutti di Catania – sono stati arrestati dai carabinieri per truffa aggravata in concorso. Tutti, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti in carcere.

Il blitz è scattato in un’abitazione di via Manzoni. Il minorenne si era presentato alla porta di un’anziana agrigentina fingendosi finanziere e chiedendo alla donna di consegnare i gioielli per confrontarli con quelli sequestrati durante una fantomatica rapina. I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento erano però appostati, in borghese, pronti ad intervenire. E così è avvenuto. Il minore è stato fermato e gli alti due truffatori bloccati all’interno di un’auto a poca distanza dalla casa. Erano pronti a fuggire.