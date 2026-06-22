Nel vivo a Campobello di Licata i festeggiamenti in onore di san Giovanni Battista, patrono della città.
Lunedi sera, alle ore 18,30, nella Chiesa della Beata Maria Vergine dell’Immacolata, santa messa e adorazione eucaristica. Alle ore 21, nel sagrato Giovanni Paolo Secondo, concerto della banda “”DonBlasco””. Si proseguirà martedì. Alle ore 18,30, sempre nella Chiesa dell’immacolata, alle ore 18,30, santa messa celebrata da don Agostino Mgovano e Primi Vespri.
Mercoledì 24 giugno il ‘clou’ della festa. In serata la solenne processione per le vie cittadine .
Giovanni Blanda
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