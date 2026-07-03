Delibera di Giunta municipale, sotto la guida del sindaco Vito Terrana.

L’Esecutivo ha approvato e prorogato il progetto di utilita’ pubblica (Puc) “”Pulizia immobili comunali e piazze””. La proroga e’ valida sino al 31 agosto. La delibera trasmessa al responsabili del settore Affari generali.

La Giunta Municipale ha dichiarato l’immediata eseguibilita’ della deliberazione.

Alla seduta dell’Esecutivo era assente l’assessora Filomena Jenny Termini. Presenti tutti gli altri.

Giovanni Blanda