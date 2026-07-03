

Il 1° Giugno 2026, si è ha aperto ufficialmente l’anno di celebrazioni per il Centenario della morte di Sant’Annibale Maria Di Francia (1927 – 2027). L’evento si prefigge di ricordare il sacerdote messinese, fondatore delle Congregazioni dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù e delle Suore Figlie del Divino Zelo. Sant’Annibale, ha vissuto e operato nel povero e degradato quartiere di Avignone di Messina. È conosciuto nella Chiesa Cattolica come l’”insigne apostolo della preghiera per le vocazioni” e il “Padre degli orfani e dei poveri”. Il centenario è un momento di riflessione sulla sua carità e sul suo messaggio di fede, ancora oggi più attuale che mai. Le celebrazioni dureranno un anno e si concluderanno nel mese di Giugno del 2027, è previsto un ricco programma di iniziative spirituali e culturali. Il centro principale degli eventi sarà Messina, città natale del Santo e luogo dove riposa il suo corpo. Le cerimonie si svolgeranno in particolare nella Basilica Santuario di Sant’Antonio. Celebrazioni importanti sono in corso anche a Roma, presso la Parrocchia Sant’Antonio e Sant’Annibale in Piazza Asti.

Nell’ambito del centenario della sua salita al cielo e in occasione del 175° anniversario della sua nascita, che ricade il 5 Luglio 2026, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha promosso, a livello devozionale, la realizzazione di un video dove è possibile ascoltare la poesia: ”Apostolo della carità”, dedicata proprio a Sant’Annibale, di cui ha composto il testo. L’opera è un omaggio sentito al Santo messinese, padre degli orfani e maestro di carità. È stata declamata da Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo), mentre la musica è del M° Giuseppe Faranda.