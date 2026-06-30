Il progetto ha coinvolto organizzazioni provenienti da quattro Paesi europei: Turchia (Paese coordinatore), Spagna, Francia e Italia.

Per l’Italia ha partecipato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, rappresentata dal Dott. Raffaele Elia e dal Dott. Salvatore Pacinella, rappresentando l’esperienza italiana nel campo della prevenzione, della sicurezza alimentare e della tutela della salute pubblica.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di cooperazione internazionale, consentendo ai partecipanti di confrontarsi sulle metodologie adottate nei diversi Paesi europei per la salvaguardia delle api, la promozione della biodiversità e il miglioramento della qualità delle produzioni apistiche.

Gli obiettivi principali del progetto BEST HONEY sono stati: —–promuovere la cooperazione europea nel settore apistico;

-favorire lo scambio di competenze tecniche e scientifiche tra i partner;

-approfondire le problematiche legate alla salute delle api e alla sostenibilità ambientale;

-condividere modelli innovativi di gestione degli alveari;

-valorizzare il miele e gli altri prodotti dell’alveare come risorse economiche e nutrizionali;

-rafforzare le competenze professionali dei partecipanti attraverso attività formative e visite sul campo.

Durante la mobilità realizzata a Eskişehir sono stati organizzati incontri tecnici, seminari, workshop e visite presso realtà produttive del territorio.

Le attività hanno consentito di conoscere le caratteristiche del comparto apistico turco;

approfondire gli aspetti sanitari e veterinari legati all’apicoltura;

confrontare le normative vigenti nei diversi Paesi partner;

condividere esperienze riguardanti la qualità e la tracciabilità del miele;

promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione tra le organizzazioni partecipanti.

I rappresentanti dell’ASP hanno contribuito attivamente ai lavori progettuali attraverso: la condivisione di esperienze professionali e buone pratiche; il confronto sulle problematiche sanitarie connesse alla produzione del miele;

lo scambio di conoscenze in materia di controlli ufficiali e sicurezza alimentare; la promozione di future collaborazioni internazionali tra gli enti partecipanti.

L’esperienza ha inoltre favorito la crescita personale e professionale dei partecipanti grazie al confronto diretto con realtà operative differenti e all’acquisizione di nuove conoscenze tecniche.

La partecipazione dell’ASP di Agrigento, attraverso il Dott. Raffaele Elia e il Dott. Salvatore Pacinella, ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi progettuali, favorendo il dialogo tra istituzioni europee e la diffusione di buone pratiche nel settore dell’apicoltura, della sicurezza alimentare e della tutela della salute pubblica.