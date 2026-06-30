Brutto incidente domestico in via Aldo Moro a Ravanusa. Un pensionato di 67 anni stava effettuando dei lavori all’interno del suo garage quando con un flex si è ferito alla mano tranciandosi di netto un dito. Scattato l’allarme sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 mentre da Caltanissetta è stato fatto arrivare l’elisoccorso atterrato in uno spiazzale poco distante dal luogo dove si è verificato l’infortunio. L’uomo è stato caricato sull’elicottero per essere immediatamente trasferito a Palermo. Adesso si trova ricoverato al Policlinico dove i medici stanno cercando di recuperare l’arto amputato e le altre dita della mano dopo averlo sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.