Attivita’ del Comune di Campobello di Licata.

Determina dirigenziale. Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene pubblica. L’Ente ha disposto l’applicazione di una penale di euro 10.200 per inadempienze contrattuali della Rti Iseda, Ecoin e Icos.

L’ atto dirigenziale trasmesso al sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e servizi interessati.

Giovanni Blanda