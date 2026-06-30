Si informa la cittadinanza che, grazie al costante dialogo e alla sinergia con il Direttore Generale di AICA, Ing. Fiorino — che si ringrazia per la disponibilità —, sono stati avviati gli interventi di manutenzione e riparazione delle perdite che da tempo interessano la rete idrica e fognaria comunale. In data odierna, la ditta FAREL IMPIANTI S.R.L. ha dato inizio ai lavori di ripristino. Gli interventi copriranno l’intero territorio comunale, partendo dalle seguenti zone:

Via Colombo

Via Caracciolo

Via Sottotenente Portalone

Vie limitrofe interessate dai cantieri”Ci scusiamo -dichiara il sindaco Vincenzo Corbo – con i residenti per i temporanei disagi alla viabilità, necessari per garantire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza.”