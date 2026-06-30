Confermato l’incontro con l’autore, in calendario martedì 30 giugno, a Campobello di Licata, presso la Chiesa Besta Maria Vergine di Lourdes, con inizio alle ore 19,30.
“” Studi sulla figura del servo di Dio. Don Vincenzo Marinello. Dagli scritti al travaglio interiore”” e’ il titolo del libro di Suor Eufrasia Federico Spdm, che sara’ presentato.
Ad inizio dei lavori i saluti di don Giuseppe Costanza, arciprete, di madre Felicia Enosoae, Superiora della congregazione “”Cuore dei Poveri di don Vincenzo Marinello””, e di Carmelo Ciotta, presidente del Rotary club di Licata, che organizza l’appuntamento culturale.
Previsti interventi del prof. e storico Calogero Brunetto, presidente della Societa’ agrigentina della Storia Patria, e suor Eufrasia Spdm.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, incontro con l’autore: Studi sulla figura del servo di Dio. Don Vincenzo Marinello. Dagli scritti al travaglio interiore
Confermato l’incontro con l’autore, in calendario martedì 30 giugno, a Campobello di Licata, presso la Chiesa Besta Maria Vergine di Lourdes, con inizio alle ore 19,30.