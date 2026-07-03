Il gip del tribunale di Agrigento Michele Dubini, accogliendo l’istanza dell’avvocato Sergio Baldacchino, ha sostituito la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto nei confronti di un giovane di 21 anni, coinvolto nell’inchiesta sul tentato omicidio di un 19enne a Canicattì avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 aprile. L’indagato era stato arrestato due mesi fa con l’accusa di aver fatto parte del gruppo che avrebbe teso un agguato al rivale. I quattro, secondo quanto ricostruito, si sono presentati sotto casa di un coetaneo con una pistola calibro 22: quattro colpi esplosi in rapida successione all’indirizzo della finestra seguiti da altrettanti proiettili in una seconda raffica.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
AICA ribadisce l’insussistenza di crolli di abitazioni a Canicattì
AICA, in riferimento alle precisazioni del Sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, sul cedimento di un pezzo di muro interno a un'abitazione verificatosi il 4...
𝐋’𝐀𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐈𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐃𝐢 𝐒𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐆𝐚𝐞𝐭𝐚𝐧𝐢 da Naro di Mimmo Riccio
nato a Naro il 1º dicembre 1823 e morto sempre a Naro il 28 aprile 1899. Egli fu un nobile e dal 1865 nominato Senatore...
Campobello di Licata, proroga PUC “Pulizia immobili comunali e piazze”
Delibera di Giunta municipale, sotto la guida del sindaco Vito Terrana. L'Esecutivo ha approvato e prorogato il progetto di utilita' pubblica (Puc) ""Pulizia immobili...
Sant’Annibale Maria Di Francia, in un video l’omaggio poetico al “Padre degli orfani e...
Il 1° Giugno 2026, si è ha aperto ufficialmente l'anno di celebrazioni per il Centenario della morte di Sant'Annibale Maria Di Francia (1927 -...
La sofferenza diventa speranza, due nuovi prelievi di organi all’ospedale di Agrigento
A pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento ha portato a termine con successo due nuove procedure di...
Ospedale di Licata, 38enne prende a testate un poliziotto: arrestato
Va in escandescenza e crea il caos al Pronto soccorso. È successo ieri mattina all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove i carabinieri hanno...
Importuna e infastidisce una donna in strada, 35enne denunciato per molestie
Un trentacinquenne immigrato, da tempo residente ad Agrigento, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di molestie. L’uomo, secondo quanto ricostruito,...