Ci risiamo. E’ passata solo una settimana e nell’area parcheggio di via Sandro Pertini si è formata nuovamente una discarica abusiva. Il 28 giugno scorso, dopo un nostro servizio sul posto con cui avevamo denunciato mostrando foto e video la situazione di degrado in cui versava l’area, erano stati rimossi i rifiuti abbandonati nelle settimane precedenti dagli incivili.

Ma i soliti “educati” sono tornati a colpire e l’area è di nuovo un ammasso di spazzatura. C’è di tutto, anche vecchi mastelli. Così di giorno in giorno si aggiungono altri rifiuti. Dove si arriverà?

È necessario trovare soluzioni adeguate, monitorare l’area e punire chi trasgredisce con le sanzioni previste ed estendere il sistema anche ad altri quartieri della città. E’ sotto gli occhi di tutti il degrado in cui versano numerose zone di Canicattì.

Valentina Garlandi