Le iscrizioni entro il 10 luglio, il Grest dal 20 al 31 di questi mese assolato, a Campobello di Licata, presso l’oratorio cittadino.
Iniziativa della Comunita’ ecclesiale: Unita’ pastorale “”Maria Madre della chiesa”” e U.P. “”Sacra Famiglia””.
Il Grest estivo e’ riservato a bambini e ragazzi da 5 anni in su.
“”Un’estate di amicizia, gioco, crescita e scoperta ci aspetta in Oratorio!””
I piccoli e gli adolescenti iscritti “”vivranno un’avventura speciale sulle orme di Giuditta, esempio di coraggio, fiducia e fede””.
Attività, giochi, laboratori, preghiera e tanto divertimento in un ambiente sereno e accogliente.
Adesioni: dal lunedì al venerdì, dalle 18,30 alle 20,30, presso l’Oratorio stesso.
“”Non perdere questa bellissima esperienza estiva!””
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, entro il 10 luglio le iscrizioni al Grest
Le iscrizioni entro il 10 luglio, il Grest dal 20 al 31 di questi mese assolato, a Campobello di Licata, presso l’oratorio cittadino.