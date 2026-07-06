Le iscrizioni entro il 10 luglio, il Grest dal 20 al 31 di questi mese assolato, a Campobello di Licata, presso l’oratorio cittadino.

Iniziativa della Comunita’ ecclesiale: Unita’ pastorale “”Maria Madre della chiesa”” e U.P. “”Sacra Famiglia””.

Il Grest estivo e’ riservato a bambini e ragazzi da 5 anni in su.

“”Un’estate di amicizia, gioco, crescita e scoperta ci aspetta in Oratorio!””

I piccoli e gli adolescenti iscritti “”vivranno un’avventura speciale sulle orme di Giuditta, esempio di coraggio, fiducia e fede””.

Attività, giochi, laboratori, preghiera e tanto divertimento in un ambiente sereno e accogliente.

Adesioni: dal lunedì al venerdì, dalle 18,30 alle 20,30, presso l’Oratorio stesso.

“”Non perdere questa bellissima esperienza estiva!””

Giovanni Blanda