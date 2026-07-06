Tutto pronto per dare il via alla festa della Sacra Famiglia, a Canicattì. Si inizia stamattina alle 9 con la messa. Poi alle 18, 30 la recita del Rosario e a seguire la celebrazione eucaristica.

Alle 20, nel piazzale della chiesa, il primo appuntamento ricreativo. Ad aprire le manifestazioni saranno i giochi paesani. Tiro alla fune, corsa coi sacchi, pentolaccia, rubabandiera a cura dei giovani della parrocchia con la collaborazione di Donatella Animazione. Le mascotte aspettano i bambini per ballare e fare festa. “Cosplay Disney” a cura di Donatella Animazione.

Si continuerà domani fino a sabato 11 luglio, con momenti religiosi e ricreativi.

Il programma stilato dal parroco don Bonaventura Iheanacho e dal Comitato dei festeggiamenti.

Qui il cartellone dettagliato dell’edizione 2026.

PROGRAMMA RELIGIOSO

LUNEDÌ 6 LUGLIO 2026

Ore 09:00: Santa Messa

Ore 18:30: Santo Rosario

Ore 19:00: Santa Messa

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2026

Ore 09:00: Santa Messa

Ore 18:30: Santo Rosario

Ore 19:00: Santa Messa con la benedizione dei fidanzati e delle coppie prossime al Matrimonio

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2026

Ore 09:00: Santa Messa

Ore 18:30: Santo Rosario

Ore 19:00: Santa Messa

Ore 20:30: Adorazione Eucaristica nel piazzale della parrocchia

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2026

Ore 09:00: Santa Messa

Ore 18:30: Santo Rosario

Ore 19:00: Santa Messa con la preghiera di intercessione per il dono della maternità

VENERDÌ 10 LUGLIO 2026

Ore 09:00: Santa Messa

Ore 18:30: Santo Rosario

Ore 19:00: Santa Messa con la benedizione delle famiglie

SABATO 11 LUGLIO 2026

Ore 09:00: Santa Messa

Ore 18:45: Santo Rosario

Ore 19:30: Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Alessandro Damiano.

Ore 20:30: Processione con il simulacro della Sacra Famiglia

PROGRAMMA RICREATIVO

Lunedì 6 Luglio 2026

Ore 20:00 – Piazzale Sacra Famiglia

GIOCHI PAESANI

Tiro alla fune, corsa coi sacchi, pentolaccia, rubabandiera.

A cura dei Giovani della Parrocchia con la collaborazione di Donatella Animazione.

Le mascotte aspettano i bambini

per ballare e fare festa!

“Cosplay Disney”

A cura di Donatella Animazione

Martedì 7 Luglio 2026

Ore 21:00: Siete invitati al GRANDE EVENTO

1ª EDIZIONE DELLA CORRIDA

Presenterà la serata: Salvin Benenati

Tanti concorrenti “allo sbaraglio” si esibiranno

per allietare la serata con Canto, musica, sketch e balli.

Mercoledì 8 Luglio 2026

Ore 20:30: ADORAZIONE EUCARISTICA

La Comunità della Parrocchia Sacra Famiglia di Canicattì ti invita a vivere una sera speciale di incontro con Gesù Eucaristia.

Sotto il cielo stellato, sull’esempio della casa di Nazareth, affidiamo al Signore le nostre famiglie, i malati e tutta la comunità.

Preghiera di Consolazione

guidata da Padre Bonaventura.

Sarà un tempo di silenzio, canto e preghiera per lasciarci illuminare dalla Sua presenza.

Giovedì 9 Luglio 2026

Ore 19:45 – Davanti la Chiesa Sacra Famiglia:

Le strade della nostra Parrocchia si vestiranno di festa. Le piume al vento, il passo di corsa, le note squillanti che fanno battere il cuore.

Con immenso onore annunciamo la presenza della FANFARA DEI BERSAGLIERI di Caltanissetta che renderà omaggio alla nostra amata Sacra Famiglia. Sfilata per le vie della Parrocchia e carosello finale davanti il piazzale della Parrocchia.

Ore 21:30: SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI

Una serata di musica, tradizione e sapori della nostra terra da non perdere!

Con la partecipazione dello Chef Pietro La Torre,

Baby Dance con Donatella Animazione.

Special Guest / Samuel Pietrasanta

dalla scuola di Mogol, da The Voice of Italy 2016 del Team di Raffaella Carrà, Sanremo Giovani 2019

Venerdì 10 Luglio 2026

Ore 19:45: Per il secondo anno, tra fede e tradizione, ritorna

LA RIETINA – II EDIZIONE

in onore della Sacra Famiglia.

I colori e la storia di Sicilia sfilano sui CARRETTI SICILIANI, cullati dalle note e dai passi del Gruppo Folkloristico “I Fiori del Mandorlo” di Agrigento.

Un ringraziamento al CENTRO IPPICO LA PERLA DEL MEDITERRANEO per l’organizzazione della Rietina.

Concerto Canoro

Ore 21:30 – Via Don Luigi Sturzo

GRANDE SPETTACOLO MUSICALE

TEPPISTI DEI SOGNI EXPLOSION – Live Tour 2026

Sabato 11 Luglio 2026

Ore 08:00: Alborata e suono di campane in festa.

Ore 18:00: Con immenso onore, la comunità accoglierà la

Banda Musicale “Francesco Malluzzo” di Canicattì.

Giro parrocchiale che darà inizio ai festeggiamenti.

Ore 18:30: Santo Rosario

Ore 19:30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento.

Ore 20:30: TRIONFALE USCITA

Spettacolare scenografia con sparo di carta colorata eseguita dalla ditta pirotecnica “DUE G” di Gianfranco Geraci da Gela.

A seguire processione del Simulacro della Sacra Famiglia con preghiere, canti e fiaccolata lungo le vie della Parrocchia.

Ore 22:00: FUOCHI D’ARTIFICIO a cura della Pirotecnica di Gianfranco Geraci da Gela.

MEGA TORTA E CANNOLI SICILIANI

Al termine distribuzione della mega torta offerta da La Torre Catering e dei cannoli Siciliani offerti dall’azienda Saporando di Domenico Avarello.

Intanto, sabato sera, prima della conclusione della messa prefestiva il parroco don Bonaventura ha benedetto i componenti del Comitato che con impegno e dedizione si stanno adoperando per la riuscita della terza edizione della festa.